У рамках 8-го туру кваліфікації до чемпіонату світу-2022 збірна Ізраїлю вдома здолала опір національної команди Молдови. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших миттєвостей поєдинку.

Ізраїльтяни повели в рахунку на 28-й хвилині. Це Соломон у фірмовому стилі змістився з лівого флангу в центрі та віддав пас на Захаві, а Еран класно розібрався в епізоді й поклав у нижній кут з-за меж штрафного.

Хет-трик Роналду у відеоогляді матчу Португалія – Люксембург – 5:0

Подвоїли свою перевагу господарі після перерви. Захаві став асистентом, відігравши голкіпера, а Мунас Даббур забив у фактично порожні ворота. Розмочили рахунок молдовани вже в доданий арбітром час: Спетару подав штрафний від лівого краю, і Йон Ніколаєску головою спрямував м'яч у сітку.

Данія другою пробилась на Мундіаль, Соломон оформив асист за Ізраїль, скандал у битві Албанії та Польщі: відбір ЧС-2022