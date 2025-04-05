Чорноморець здолав ЛНЗ (1:0) у 23 турі УПЛ. Дивіться відео гола та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Одесити змогли забити швидкий гол на 17-й хвилині завдяки передачі досвідченого Ярослава Ракицького на Скибу.

Кучер розхвалив Ракицького після переможного асисту – шанси Чорноморця на виживання в УПЛ ростуть

В другому таймі Роман Григорчук намагався замінами переломити хід поєдинку, проте його колишня команда змогла вистояти перемогу й набрати необхідні 3 очки для продовження боротьби за виживання в УПЛ.

За підсумками матчу Чорноморець піднявся з дна таблиці та перегнав Інгулець. А ось ЛНЗ йде на 10 місці й тепер всього лише на відстані 4 очок від зони перехідних матчів.

Чорноморець сенсаційно здолав екс-команду Григорчука – асист Ракицького приніс Кучеру першу перемогу після камбеку в УПЛ