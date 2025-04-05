Асист Ракицького після повернення в футбол у відеоогляді матчу Чорноморець – ЛНЗ – 1:0
Чорноморець здолав ЛНЗ (1:0) у 23 турі УПЛ. Дивіться відео гола та огляд зустрічі на "Футбол 24".
Одесити змогли забити швидкий гол на 17-й хвилині завдяки передачі досвідченого Ярослава Ракицького на Скибу.
Кучер розхвалив Ракицького після переможного асисту – шанси Чорноморця на виживання в УПЛ ростуть
В другому таймі Роман Григорчук намагався замінами переломити хід поєдинку, проте його колишня команда змогла вистояти перемогу й набрати необхідні 3 очки для продовження боротьби за виживання в УПЛ.
За підсумками матчу Чорноморець піднявся з дна таблиці та перегнав Інгулець. А ось ЛНЗ йде на 10 місці й тепер всього лише на відстані 4 очок від зони перехідних матчів.
Чорноморець сенсаційно здолав екс-команду Григорчука – асист Ракицького приніс Кучеру першу перемогу після камбеку в УПЛ