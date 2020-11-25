Асист Ракицького і шедеври римлян у відеоогляді матчу Лаціо – Зеніт – 3:1
13:55 - Читать на русском
Лаціо впевнено здолав Зеніт в матчі 4 туру Ліги чемпіонів. Дивіться відеоогляд зустрічі.
завершено
22’ Марко Пароло
55’ Чіро Іммобіле
Артем Дзюба 25’
22’ Марко Пароло
25’ Артем Дзюба
55’ Чіро Іммобіле
Господарі шокували Зеніт двома розкішними ударами з дальної відстані. Спочатку Іммобіле поцілив у верхній кут, а Пароло показав чудові навички "більярду". Дзюба не дозволив пітерцям опускати руки. Лідер атак Зеніта з передачі Ракицького (перша результативна дія українця в сезоні) відквитав один м'яч.
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На 55 хвилині Іммобіле заробив пенальті і сам його виконав – 3:1. Зеніт не спромігся дати гідну відповідь, тому змушений попрощатися зі всіма шансами на плей-офф Ліги чемпіонів.
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