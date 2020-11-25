Господарі шокували Зеніт двома розкішними ударами з дальної відстані. Спочатку Іммобіле поцілив у верхній кут, а Пароло показав чудові навички "більярду". Дзюба не дозволив пітерцям опускати руки. Лідер атак Зеніта з передачі Ракицького (перша результативна дія українця в сезоні) відквитав один м'яч.

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На 55 хвилині Іммобіле заробив пенальті і сам його виконав – 3:1. Зеніт не спромігся дати гідну відповідь, тому змушений попрощатися зі всіма шансами на плей-офф Ліги чемпіонів.