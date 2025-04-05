УПЛ, 23-й тур

Чорноморець – ЛНЗ Черкаси 1:0

Гол: Скиба, 17

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Підопічні Олександра Кучера після розгрому від Карпат в минулому турі підходили до матчу з ЛНЗ дуже сконцентрованими. Додавало ажіотажу матчу протистояння Григорчука своїй колишній команді, з якою досвідчений наставник в минулому здобув чимало успіхів в УПЛ та єврокубках.

Одесити активно почали перший тайм, але через травму втратили Лацабідзе. Замість нього на поле вийшов Шпорн. Стартовий натиск господарів посилювався і вже на 17-й хвилині Ракицький відзначився першим асистом після повернення в український футбол. Досвідчений захисник подав на Скибу і той відкрив рахунок – 1:0.

Другий тайм був більш спокійним у виконанні команд. Гравці Чорноморця старалися не припуститися помилок, як вже сталося в грі з Карпатами. На 66-й хвилині Ракицький пішов з поля після дивовижного матчу і замість нього вийшов Раян Карлос.

Підопічні Григорчука намагалися відігратися наприкінці матчу, але всі старання команди були марними.

В підсумку команда Олександра Кучера здобула 3 дуже важливі очки для "моряків" у боротьбі за виживання в УПЛ. Чорноморець завдяки цьому піднявся з дна таблиці й посідає тепер 15 місце. Черкаський ЛНЗ після поразки залишився на 10 позиції в чемпіонаті.

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