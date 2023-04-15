Челсі продовжив жахливу серію у матчі 31 туру АПЛ проти Брайтона. Відео голів та огляд зустрічі дивіться на "Футбол 24".

Активність Мудрика допомогла лондонцям відкрити рахунок на 13-й хвилині. Українець протягнув м'яч 30 метрів і віддав Галахеру, який вразив ворота Брайтона з рикошетом від Данка. Втім, це був останній успіх Челсі в зустрічі.

Челсі програв Брайтону в домашньому матчі АПЛ – Мудрик став найкращим асистентом, Де Дзербі знищив і Лемпарда

Роберто Де Дзербі через травми провів 2 заміни, і саме вимушені "джокери" принесли гостям перемогу. Велбек замкнув навіс Гроса, а Енсісо вдалася неймовірна гармата вже в середині другого тайму. 1:2 – Челсі не може виграти 5 турів АПЛ поспіль і сидить в середині таблиці. Брайтон йде сьомим з мріями навіть про боротьбу за зону ЛЧ.