У Туреччині відбулись кілька матчів 38-го туру чемпіонату. Два з них мали український слід.

Турецька Суперліга, 38-й тур

Галатасарай – Коньяспор – 1:0

Гол: Акбаба, 87

Різеспор – Бешикташ – 2:3

Голи: Кейбаші, 87, Джоковіч, 89 – Н'Куду, 16, Торе, 57, Геззаль, 75

Поєдинок проти Галатасарая з перших хвилин розпочинав Артем Кравець. Форвард нічого не зміг продемонструвати і заробив лише жовту у першому таймі. Одразу по перерві його замінили, а Коньяспор на останніх хвилинах пропустив єдиний гол. Галатасарай набрав 72 очки та піднявся на 2 місце, "орли Анатолії" з 42 пунктами йдуть 12-ми.

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Микола Морозюк взяв участь лише у другому таймі матчу з Бешикташем. Він з'явився на полі за рахунку 0:1, але до 75 хвилини Різеспор "горів" вже 0:3. Команда українця не знітилась і відквитала два м'ячі, хоч і не зуміла вирвати нічию. Микола став співавтором останнього гола у зустрічі, асистувавши Джоковічу. Цікаво, що Морозюк віддає результативний пас у другому матчі поспіль.

Наразі його Різеспор розташувався на 13 позиції зі 42 заліковими балами, Бешикташ впевнено очолює турнірну таблицю чемпіонату Туреччини з 78 очками.

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Асист Морозюка: