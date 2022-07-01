В Італії продовжують підбивати підсумки сезону 2021/22. На черзі – рейтинг асистів, у якому опинився і представник України.

Гольовий пас Руслана Маліновського у матчі Аталанта – Салернітана (1:1) посів 4-ту сходинку рейтингу. Наприкінці гри українець класною передачею на Пашаліча допоміг зрівняти рахунок.

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А от найкращим став пас Альваро Морати бісіклетою на Душана Влаховіча. Сербу залишалося буквально занести м'яч у ворота. Друге місце посів Луїс Альберто (Лаціо), третім фінішував Доменіко Берарді з Сассуоло.

У сезоні 2021/22 Аталанта посіла тільки 8 місце. Маліновський зіграв у чемпіонаті 30 матчів, забив 6 голів та віддав 5 асистів. Хавбек збірної України переїхав у Бергамо в 2019 році. Його угода чинна до завершення сезону 2022/23.

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