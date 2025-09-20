У рамках суботньої програми 4-го туру італійської Серії А 2025/26 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2025/26, 4-й тур

Болонья – Дженоа – 2:1

Голи: Кастро, 73, Орсоліні, 90+9 (пен) – Еллертссон, 63

Верона – Ювентус – початок о 19:30

Удінезе – Мілан – початок о 21:45

Маліновський вперше оформив результативну дію за півроку за Дженоа – відео розкішного асисту українця

Дженоа залишається без перемог у новому чемпіонаті. Генуезці приїхали на виїзд у Болонью з Маліновським, причому Патрік Вієйра поставив українця у старт – таким чином, Руслан вийшов у основі вперше з 4 квітня, коли зазнав пошкодження. Наш земляк віддячив асистом в середині другого тайму, організувавши вихід віч-на-віч для Еллертссона.

На 69-й же хвилині Маліновський покинув поле. За це час Руслан встиг віддати 20 пасів (18 точних) – зокрема, 3 довгих (2 точних). Три передачі українця статистичні портали зарахували як гострі. Крім того, в його активі 2 відбирання, 1 заблокований удар і 4 виграних єдиноборства з 9-ти.

Еллертссон відкрив рахунок, однак вже на 71-й хвилині Болонья відігралася зусиллями Кастро, якому вдалося замкнути простріл від Камб'ягі. Наприкінці зустрічі Дженоа взагалі притиснули – "грифонів" врятувала поперечка, а в компенсований час VAR помітив гру рукою з боку гостей. У їхньому ж штрафному. Пенальті!

Орсоліні впевнено переграв Леалі з "позначки", встановивши остаточний рахунок – 2:1. Болонья святкує перемогу (другу в сезоні), тоді як генуезці продовжили безвиграшну серію до чотирьох турів. Підопічні Патріка Вієйра тримаються в одному балі від зони вильоту.

