Асист Ісмаїлі і красивий удар з льоту у відеоогляді матчу Аяччо – Лілль – 1:3
11:08 - Читать на русском
Лілль розібрався з Аяччо у 4 турі Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.
Язиджи відкрив рахунок у ефектному стилі. Турок одним дотиком підкинув собі м'яч, а другим потужно пробив з льоту. Перед відпочинком Бамба подвоїв перевагу Лілля, замкнувши передачу екс-"гірника" Ісмаїлі.
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У другій половині суперники по черзі вдало виконали стандарти, зафіксувавши рахунок 3:1 на користь команди Фонсеки. Девід міг принести розгромну перемогу Ліллю, але з "позначки" пробив у стійку.
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