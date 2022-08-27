Лілль розібрався з Аяччо у 4 турі Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.

Язиджи відкрив рахунок у ефектному стилі. Турок одним дотиком підкинув собі м'яч, а другим потужно пробив з льоту. Перед відпочинком Бамба подвоїв перевагу Лілля, замкнувши передачу екс-"гірника" Ісмаїлі.

Фонсека реабілітувався після побиття від ПСЖ – Ісмаїлі фірмовим асистом допоміг Ліллю здолати новачка

У другій половині суперники по черзі вдало виконали стандарти, зафіксувавши рахунок 3:1 на користь команди Фонсеки. Девід міг принести розгромну перемогу Ліллю, але з "позначки" пробив у стійку.