Страсбур здобув надважливу перемогу над Анже у 24 турі Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Чемпіонат Франції, 24 тур

Страсбур – Анже – 2:1

Голи: Діалло, 14, 42 – Бенталеб, 73 (п)

Едуард Соболь повернувся до основи Страсбура та оформив дебютну результативну дію у Франції. Захисник збірної України сам перехопив м'яч, пронісся лівим флангом і прострілив у карний майданчик, куди набіг Хабіб Діалло. Під завісу тайму той-таки сенегалець закріпив перевагу Страсбура, вдало зігравши головою.

Соболь віддав асист і привіз пенальті в переможному матчі – відео дебютної результативної дії українця у Франції

По перерві Соболь встиг відзначитися і з негативного боку. Українець вирішив штовхнути в спину Сіма, який навряд міг зробити шось небезпечне. А от пенальті Бенталеб легко реалізував – 2:1. На щастя, Страсбур втримав перемогу і зміг покинути зону вильоту.