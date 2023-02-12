Підопічним Гвардіоли вистачило одного тайму, щоб вирішити усі питання. Родрі відкрив рахунок вже на 4-й хвилині, замкнувши подачу Мареза з кутового. Ерлінг Холанд не може забити у третьому матчі поспіль, проте йього разу бодай віддав асист на Гюндогана.

АПЛ: Ман Сіті перед грою з Арсеналом відстає лише на 3 очки – Холанд ризикує пропустити матч сезону, дива героя і VAR

Перед свистком на відпочинок Гріліш заробив неоднозначний пенальті. Хавбек Ман Сіті старанно шукав ногу Ремзі і завалився у карному майданчику. Відеоповтор не змінив вирок Роберта Джонса, а Марез чітко реалізував одинадцятиметровий. По перерві Воткінс відквитав один м'яч, але на більше Вілла не спромоглася – 3:1.