Бразилець потрапив до четвірки номінантів на асист тижня, інформує прес-служба УЄФА.

Лєвандовскі став гравцем тижня в Лізі чемпіонів – він випередив дует португальців і лідера Ювентуса

Матвієнко виконав верхове закидання, яке Патрік дотиком грудей переправив на Фернандо. На жаль, це був єдиний гол Шахтаря у матчі проти Реала (1:2). Конкурентами легіонера "гірників" є Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Каллум Хадсон-Одой (Челсі) і Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль).

Додамо, що наступний тур Ліги чемпіонів відбудеться 23-24 листопада.

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