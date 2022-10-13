Хабі Алонсо стартував на чолі Байєра з поразки. З дивної поразки, коли його команда грала краще, але отримала розгром і значно ускладнила собі завдання виходу з групи Ліги чемпіонів.

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Порту відкрив рахунок після асисту голкіпера – Діогу Кошта закинув на хід Галену. Байєр міг відігратися з пенальті, однак Кошта знову показав майстерність, парирувавши удар Демірбая. До речі, воротар Порту в другому турі поспіль бере удар з 11 метрів від Байєра – тиждень тому Кошта не дозволив забити Шику.

У другому таймі Байєр вже отримав два пенальті на свої ворота. Таремі впевнено їх реалізував та наблизив Порту до плей-офф Ліги чемпіонів.