Мілан обіграв Монцу в рамках 11-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Адріано Галліані привіз на Сан-Сіро свою нову команду. Поки Монца зовсім не той колектив, який здатен створити проблеми чинним чемпіонам. Це було зрозуміло ще до матчу, інакше Стефано Піолі не вдався б до масової ротації.

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Браїм Діас та Дівок Орігі скористалися шансами. Іспанець оформив дубль (один з голів після передачі голкіпера Чіпріана Тетерушану), а в активі бельгійця дебютні гол та асист. За Монцу розкішним ударом зі штрафного відповів Філіппо Раноккія.

Завдяки цій перемозі Мілан бодай тимчасово наздогнав Наполі на вершині Серії А. Монца залишилася на 14-му місці в турнірній таблиці.