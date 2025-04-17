"Я мешкав у Лівані. Це були 90-ті роки, і тоді в Лівані вже існував доступ до багатьох речей, яких в Україні ще не було, або які лише починали з’являтися. Втім, доступ до інформації про світовий футбол був обмежений, особливо для дитини. Тож інформація, яку ми отримували, стосувалася переважно топових національних збірних. І всі, хто захоплювався футболом або тільки починав цікавитися ним, мали зробити вибір – за яку збірну вони вболівають.

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Для мене на той момент серед топових збірних, про які ми отримували інформацію – Бразилія, Німеччина, Франція, Іспанія, Нідерланди, Англія – вибір припав на збірну Бразилії. І, відповідно, я зробив вибір на користь гравця, який, я думаю, своєю грою закохав переважну частину моїх однолітків. Йдеться, звісно, про Роналдо. Не думаю, що його гра могла когось залишити без емоцій. Я вважаю його найкращим гравцем в історії.

Звісно, це максимально суб’єктивна думка, яка базується також на емоціях і ностальгії, але вона максимально щира. Саме завдяки цій людині я закохався у гру футболу. І це кохання тільки зростало з роками, і продовжує зростати", – сказав Ашур в ексклюзивному інтерв'ю для Футбол 24.

Нагадаємо, Роналдо є володарем "Золотого м'яча" 1997 та 2002 рр. Протягом футбольної кар'єри екс-нападник виступав за ПСВ, Інтер, Барселону, Реал, Мілан та інші клуби. Також Роналдо ставав чемпіоном світу 1994 та 2002 рр. у складі збірної Бразилії.

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