toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО - ЗОРЯ ШАХТАР - ОЛЕКСАНДРІЯ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Асенсіо зізнався, чому Кубок Іспанії є найбажанішим для нього трофеєм

20:40 138 Читать на русском
Асенсіо зізнався, чому Кубок Іспанії є найбажанішим для нього трофеєм
Ліонель Мессі та Марко Асенсіо / Фото marca

Півзахисник Реала Марко Асенсіо поділився думками перед півфінальним матчем-відповіддю Кубка Іспанії проти Барселони.

"Ми повинні діяти активно з самого початку матчу за підтримки наших уболівальників. Кубок Іспанії – єдиний трофей, який я ще не вигравав з Реалом, це мене особливо хвилює.

Баварія готова викласти шалену суму за Асенсіо, – Don Balon

Ми знаємо, що це дуже важливий момент для нас. Ми повинні показати хорошу гру у всіх турнірах, в яких беремо участь. Ми повинні діяти згуртовано", – цитує Асенсіо Marca.

Матч-відповідь1/2 фіналу Кубка Іспанії Реал – Барселона (рахунок першого поєдинку 1:1) відбудеться завтра, 27 лютого, початок о 22:00.

В поточному сезоні Ла Ліги Асенсіо провів 19 матчів, в яких відзначився одним голом та 5-ма асистами.

6 вражаючих рішень Соларі у Реалі: "заслання" для двох зірок, ставка на бразильського "Флеша" і нового Гуті

Кубок Іспанії1/2 фіналу, матчі-відповіді

Реал Мадрид - Барселона: Середа 27 лютого 2019

Реал Мадрид
до матчу
23
год
:
54
хв
Барселона
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Іспанія Реал Мадрид - Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Марко Асенсіо Марко Асенсіо Кубок Іспанії Кубок Іспанії 2018/19
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
54
хв
Реал Мадрид
22:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук