Асенсіо зізнався, чому Кубок Іспанії є найбажанішим для нього трофеєм

Півзахисник Реала Марко Асенсіо поділився думками перед півфінальним матчем-відповіддю Кубка Іспанії проти Барселони.

"Ми повинні діяти активно з самого початку матчу за підтримки наших уболівальників. Кубок Іспанії – єдиний трофей, який я ще не вигравав з Реалом, це мене особливо хвилює.

Баварія готова викласти шалену суму за Асенсіо, – Don Balon

Ми знаємо, що це дуже важливий момент для нас. Ми повинні показати хорошу гру у всіх турнірах, в яких беремо участь. Ми повинні діяти згуртовано", – цитує Асенсіо Marca.

Матч-відповідь1/2 фіналу Кубка Іспанії Реал – Барселона (рахунок першого поєдинку 1:1) відбудеться завтра, 27 лютого, початок о 22:00.

В поточному сезоні Ла Ліги Асенсіо провів 19 матчів, в яких відзначився одним голом та 5-ма асистами.

6 вражаючих рішень Соларі у Реалі: "заслання" для двох зірок, ставка на бразильського "Флеша" і нового Гуті