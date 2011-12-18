toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІВЕРПУЛЬ - НАПОЛІ ШАХТАР - ЛІОН

Асенсіо відмовився переходити у Тоттенхем

17:36 617 Читать на русском
Асенсіо відмовився переходити у Тоттенхем
Марко Асенсіо / фото із соцмереж

Англійський Тоттенхем зацікавлений в придбанні півзахисника Реала Марко Асенсіо, однак сам футболіст не поспішає залишати Мадрид.

Представники лондонського клубу вже зв'язувалися з 22-річним іспанцем, але той відхилив їх пропозицію, заявивши, що його єдина мета – досягнення успіху в Реалі, повідомляє Marca.

Реал та Манчестер Сіті поведуть боротьбу за героя фіналу Кубка Лібертадорес Кінтеро

Інтерес до Асенсіо також приписують Ліверпулю та Ювентусу. У сезоні-2018/19 Марко взяв участь в 22 матчах у складі Реала у всіх турнірах, відзначившись при цьому 4 голами і 4 результативними передачами.

"Модріч пообіцяв мені сюрприз". Ігор Йовічевіч – про повернення до Львова, талант Шведа, Карпати і Реал

Теги
Трансфери Чемпіонату Англії Тоттенхем Тоттенхем Реал Мадрид Реал Мадрид Англія Трансфери Марко Асенсіо Марко Асенсіо Трансфери Реал Мадрид Трансфери Чемпіонату Іспанії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
39
хв
Ліверпуль
22:00
Наполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук