Асенсіо відмовився переходити у Тоттенхем

Англійський Тоттенхем зацікавлений в придбанні півзахисника Реала Марко Асенсіо, однак сам футболіст не поспішає залишати Мадрид.

Представники лондонського клубу вже зв'язувалися з 22-річним іспанцем, але той відхилив їх пропозицію, заявивши, що його єдина мета – досягнення успіху в Реалі, повідомляє Marca.

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Інтерес до Асенсіо також приписують Ліверпулю та Ювентусу. У сезоні-2018/19 Марко взяв участь в 22 матчах у складі Реала у всіх турнірах, відзначившись при цьому 4 голами і 4 результативними передачами.

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