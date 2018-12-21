Асенсіо пропустить фінал Клубного чемпіонату світу

Атакувальний хавбек мадридського Реала Марко Асенсіо на тривалий термін потрапив у клубний лазарет.

22-річний футболіст зазнав рецидиву травми у півфінальному матчі Клубного чемпіонату світу проти Касіми Антлерс, інформує Marca. Асенсіо з'явився на полі по ходу другого тайму, але вже через 14 хвилин був змушений попросити заміну через м'язове пошкодження правого стегна.

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На відновлення Марко знадобиться 3-4 тижні. Нагадаємо, що гравець травмувався у матчі Ла Ліги проти Райо Вальєкано та, схоже, не встиг повністю залікувати пошкоджений м'яз.

Асенсіо вже покинув табір Реала в Абу-Дабі, який готується до фіналу клубного Мундіалю проти Аль-Айна (22 грудня).

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