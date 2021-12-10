Гравця "вершкових" запитали, чи не здивував його виліт Барселони вже на груповому етапі ЛЧ.

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"Насправді мені байдуже, що там у інших (тут Асенсіо розсміявся, але відразу спробував стриматися – прим. Футбол 24). Зрештою, постійно вилітають команди, які раніше грали у плей-офф регулярно. Подивимося, що з ними буде далі", – цитує Асенсіо Marca.

Нагадаємо, Барселона розгромно програла Баварії і вперше за 21 рік вилетіла з ЛЧ на стадії групового етапу. Натомість Реал вийшов у плей-офф з першого місця.

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