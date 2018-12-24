Асенсіо не збирається покидати Реал, – представник футболіста

Півзахисник Реала Марко Асенсіо повідомив, що не збирається змінювати клубну прописку.

"Це честь, що такий клуб, як Інтер, цікавиться Асенсіо. Я не знаю, чи це правда, але зараз гравець не має наміру покидати Мадрид", – сказав представник FCInternews.

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Окрім Інтера Марко сватали до Тоттенхема та Ліверпуля, але повідомляється, що іспанець вже встигнув відмовити "шпорам".

Нагадаємо, Асенсіо пропустив фінал Клубного ЧС-2018, в якому Реал розгромив Аль-Айн з рахунком 4:1 і втретє поспіль виграв титул.

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