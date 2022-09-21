"Так, у мене були шанси піти. Зараз підписання нового контракту з Реалом не залежить від мене, оскільки є багато факторів. Сподіваюся, це станеться, я завжди був щасливий тут.

Барселона націлилась на Асенсіо – одразу кілька факторів сприяють переходу з Мадрида

Чутки у моїй ситуації – це нормально. Я можу підписати контракт як вільний агент з будь-яким клубом через кілька місяців... Не знаю, чи хоче мене Барселона. Ніколи не думав про майбутнє в цій команді, не оцінював такий сценарій. Тому не знаю. Зараз не можу відповісти", – цитує Асенсіо Partidazo de la Cope.

Нагадаємо, вихованець Мальорки став гравцем Реала у 2015 році за 3,9 мільйона євро. Ще сезон Асенсіо відіграв за Еспаньйол на правах оренди, а з 2016-го незмінно виступає за Мадрид. Наразі Марко провів за "вершкових" 239 матчів у всіх турнірах (50 голів та 24 асисти).

"Не всі дивляться лише на зарплату": Тоні Кроос – про секрет успіху Роналду, сумнівну силу АПЛ та Суперлігу