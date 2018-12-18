Асенсіо може не зіграти проти Касіми Антлерс

Півзахисник Реала Марко Асенсіо може пропустити півфінал Клубного ЧС-2018 проти Касіми Антлерс.

Півзахисник Реала Марко Асенсіо розпочав тренування з загальною групою, але пізніше покинув його і його участь у півфіналі Клубного ЧС-2018 проти Касіми Антлерс знаходиться під питанням, повідомляє Marca.

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За індивідуальною програмою займались Гарет Бейл, який відновлюється після вивиху щиколотку, Начо та Маріано Діас.

Реал вже зустрічався з Касімою у фіналі Клубного чемпіонату світу-2016 і здобув драматичну перемогу в екстратаймах з рахунком 4:2.

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