Асенсіо готовий стати важливим гравцем Реала

Півзахисник Реала Марко Асенсіо розповів про свої цілі у нинішньому сезоні.

"Мій пріоритет – перемагати з Реалом. А далі ніхто не знає, що станеться в майбутньому. Реал – найуспішніший клуб в світі. З перших днів перебування в команді ти розумієш, що повинен віддавати всі сили на полі заради перемоги.

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У мене вже була можливість виходити в стартовому складі в важливих матчах як за Реал, так і за збірну. Сподіваюся, буду грати частіше і з кожним разом ставати більш важливим гравцем.

Хулен Лопетегі – тренер, який добре розуміє футбол. Мені це дуже подобається. Він – дуже вимоглива людина. Я можу грати на будь-якій позиції в атаці, але мені не подобається перетворюватися в вінгера. Мені потрібна свобода – щоб переміщатися і творити на полі.

Високі очікування? Намагаюся особливо не звертати на них увагу. Те, що вони з'явилися, – це нормально, адже я провів два дуже хороших сезони в Реалі. Сподіваюся, мені вдасться і далі перевершувати очікування", – цитує Асенсіо GQ.

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