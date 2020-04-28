Асамоа готовий покинути Інтер – ганець обирає між двома варіантами

Оборонець міланського Інтера Квадво Асамоа має намір покинути чемпіонат Італії у найближче трансферне вікно.

Досвідчений виконавець зібрався реанімувати кар'єру влітку, повідомляє GHANAsoccernet.

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Асамоа, схоже, не має місця в планах керманича Інтера Антоніо Конте, тому ганець вирішив покинути Мілан. У його послугах зацікавлені англійський Уотфорд і турецький Фенербахче. Сам 31-річний оборонець схиляється до другого варіанту.

У нинішньому сезоні Квадво Асамоа провів лише 11 матчів у всіх турнірах. Раніше він захищав кольори Ювентуса та Удінезе.

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