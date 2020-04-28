toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Туреччина
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Асамоа готовий покинути Інтер – ганець обирає між двома варіантами

28 квітня 21:20 375 Читать на русском
Асамоа готовий покинути Інтер – ганець обирає між двома варіантами
Квадво Асамоа / LaPresse

Оборонець міланського Інтера Квадво Асамоа має намір покинути чемпіонат Італії у найближче трансферне вікно.

Досвідчений виконавець зібрався реанімувати кар'єру влітку, повідомляє GHANAsoccernet.

Ювентус знайшов альтернативу Тоналі – Конте бачить його в Інтері

Асамоа, схоже, не має місця в планах керманича Інтера Антоніо Конте, тому ганець вирішив покинути Мілан. У його послугах зацікавлені англійський Уотфорд і турецький Фенербахче. Сам 31-річний оборонець схиляється до другого варіанту.

У нинішньому сезоні Квадво Асамоа провів лише 11 матчів у всіх турнірах. Раніше він захищав кольори Ювентуса та Удінезе.

Яремчук, недооцінений гравець збірної України і заміна форварду Динамо – ці трансфери у топ-ліги вже чекають

blog_ava
Вукоєвіч заарештований – легенда Динамо погрожував вбити дружину, її сестру та маму
13:40
12454
Теги
Інтер Інтер Трансфери Туреччина Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Інтера Фенербахче Фенербахче Уотфорд Уотфорд Квадво Асамоа Квадво Асамоа
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
9
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук