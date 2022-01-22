Аржанов вирішив завершити кар'єру
17:38 - Читать на русском
Колишній півзахисник Чорноморця, київського Арсенала та низки інших клубів Володимир Аржанов припинив ігрову кар'єру.
Аржанов ухвалив рішення завершити кар'єру футболіста у 36 років, повідомляє Footboom.
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Останнім його клубом стала миколаївська Вікторія, яка виступає у цьому сезоні в Другій лізі. Гравець залишався без клубу з осені, а зараз має намір спробувати себе в статусі тренера.
Нагадаємо, Аржанов за свою кар'єру встиг пограти за запорізький Металург, Арсенал-Київ, Волинь, Чорноморець, казахські Кайсар та Атирау.
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