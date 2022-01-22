Аржанов ухвалив рішення завершити кар'єру футболіста у 36 років, повідомляє Footboom.

Металіст оголосив про підписання півзахисника Флуміненсе

Останнім його клубом стала миколаївська Вікторія, яка виступає у цьому сезоні в Другій лізі. Гравець залишався без клубу з осені, а зараз має намір спробувати себе в статусі тренера.

Нагадаємо, Аржанов за свою кар'єру встиг пограти за запорізький Металург, Арсенал-Київ, Волинь, Чорноморець, казахські Кайсар та Атирау.

"Він не повинен тут бути": іспанські ЗМІ тиснуть на Анчелотті через Луніна, а фани Реала обрали йому ідеальний клуб