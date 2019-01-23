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Аржанов та Гошкодеря невдовзі стануть гравцями Чорноморця

08:26 242 Читать на русском
Аржанов та Гошкодеря невдовзі стануть гравцями Чорноморця
Віталій Гошкодеря / Соцмережі

Чорноморець підсилиться двома досвідченими українськими виконавцями.

Команда Ангела Червенкова підпише контракт з двома півзахисниками Володимиром Аржановим та Віталієм Гошкодерею, повідомляє ресурс Динамоманія.

Червенков повідомив, що на перегляді в Чорноморці перебувають 8 футболістів

Нагадаємо, останнім клубом 31-річного Аржанова був азербайджанський Кайсар. В Україні Аржанов виступав за Арсенал, Волинь, запорізький Металург та Чорноморець.

Двоє українців потрапили до списку найкращих гравців сезону-2018 у другому дивізіоні Казахстану

33-річний Гошкодеря, який останнім часом грав за Окжетпес, в Україні відомий виступами за Кривбас, Волинь та Олімпік.

Теги
Трансфери Чорноморець Чорноморець Трансфери чемпіонату України Володимир Аржанов Володимир Аржанов Віталій Гошкодеря Віталій Гошкодеря
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