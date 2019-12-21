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Аржанов покинув Чорноморець

13:54 493 Читать на русском
Аржанов покинув Чорноморець
Володимир Аржанов / Фото з відкритих джерел

Півзахисник одеського клубу Володимир Аржанов залишив свою команду.

Одеський Чорноморець на своєму офіційному сайті повідомив про припинення співпраці з нападником команди Володимиром Аржановим. Сторони вирішили достроково розірвати контракт за обопільною згодою – віковий форвард не вписується у ігрову концепцію наставника команди Остапа Маркевича.

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Нагадаємо, Аржанов є вихованцем запорізького футболу і дебютував в УПЛ саме за місцевий Металург. Також він встиг пограти за Арсенал, Волинь та Чорноморець (двічі), а з 2015 по 2018 рр. захищав кольори казахських клубів Атирау та Кайсар.

У поточному сезоні у Першій лізі Володимир зіграв 18 поєдинків, в яких відзначився чотири рази.

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Теги
Володимир Аржанов Володимир Аржанов Чорноморець Чорноморець Перша ліга Остап Маркевич Остап Маркевич
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