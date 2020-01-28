Аржанов перебуває у розташуванні Карпат на турецькому зборі

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Динамо – Кайрат: дебютні голи і травма новачка наприкінці збору, голкіпер-форвард, українець – найкращий у суперниківУкраїна — 28 січ 14981
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