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Аржанов перебуває у розташуванні Карпат на турецькому зборі

28 січня 23:39 162 Читать на русском
Аржанов перебуває у розташуванні Карпат на турецькому зборі
Володимир Аржанов / фото: Карпати

Півзахисник Володимир Аржанов тренується у складі львівських Карпат.

Аржанов працює разом з командою Романа Санжара на тренувальному зборі в Туреччині, повідомляє офіційний сайт "левів".

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У грудні минулого року 34-річний хавбек покинув Чорноморець. У поточному сезоні півзахисник провів 18 матчів за одеситів у Першій лізі, відзначившись 4 голами.

Додамо, що раніше Володимир в Україні виступав за Арсенал-Київ, Металург Запоріжжя та луцьку Волинь, а також казахські Атирау та Кайсар.

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Теги
Зимові збори Володимир Аржанов Володимир Аржанов Карпати Карпати
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