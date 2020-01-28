Аржанов перебуває у розташуванні Карпат на турецькому зборі

Півзахисник Володимир Аржанов тренується у складі львівських Карпат.

Аржанов працює разом з командою Романа Санжара на тренувальному зборі в Туреччині, повідомляє офіційний сайт "левів".

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У грудні минулого року 34-річний хавбек покинув Чорноморець. У поточному сезоні півзахисник провів 18 матчів за одеситів у Першій лізі, відзначившись 4 голами.

Додамо, що раніше Володимир в Україні виступав за Арсенал-Київ, Металург Запоріжжя та луцьку Волинь, а також казахські Атирау та Кайсар.

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