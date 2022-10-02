Найкращий бомбардир в історії збірної Грузії Шота Арвеладзе більше не є наставником Халл Сіті.

Халл Сіті на своєму офіційному сайті повідомив про завершення співпраці з Шота Арвеладзе.

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Грузин очолив англійську команду в січні цього року та допоміг врятуватись від вильоту з Чемпіоншипа. У поточному ж сезоні Халл Сіті набрав 11 очок після 11 турів та посідає 20 місце.

Арвеладзе мав успішну кар'єру гравця, виступаючи за Динамо Тб, Трабзонспор, Аякс, Рейнджерс, АЗ і Леванте. Він досі залишається найкращим бомбардиром в історії збірної Грузії (26 голів). Тренерську кар'єру розпочинав асистентом у ван Гала і Рональда Кумана. До Халла останнім місцем роботи Арвеладзе був Пахтакор, який він покинув у грудні 2020 року.

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