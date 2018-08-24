Артуро Відаль: З VAR у Реала було б на дві перемоги у Лізі чемпіонів менше

Новоспечений футболіст Барселони Артуро Відаль заявив, що Реал не переміг би в двох останніх розіграшах Ліги чемпіонів, якби на турнірі працювала система VAR.

"З VAR у мадридського Реала було б на дві перемоги у Лізі чемпіонів менше, у Баварії – на дві більше.

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Ліга чемпіонів – мій улюблений турнір. Знаю, що Барселона перемагала в ньому раніше, але я хочу виграти ЛЧ зараз. Хочу здобути всі титули", – цитує Відаля Mundo Deportivo.

У двох останніх розіграшах Ліги чемпіонів колишня команда чилійця Баварія вилітала саме від мадридського Реала. У квітні 2017 року з загальним рахунком 3:6 вони припинили боротьбу в чвертьфіналі турніру, а в травні нинішнього року програли "вершковим" на стадії 1/2 фіналу.

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