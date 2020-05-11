Артур змінив Range Rover на Ferrari – це серйозне порушення, але Барселона все пояснила

Півзахисник Барселони Артур порушив протокол щодо відновлення Ла Ліги, але уникне покарання.

Бразилець 11 травня приїхав на клубну базу не на тому автомобілі, який використовував кілька днів тому. Це порушення протоколу Ла Ліги щодо відновлення сезону, повідомляє AS. Гравці повинні їздити на тренувальний майданчик і назад додому на одній і тій же машині.

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За інформацією видання, хавбек Барселони був змушений пересісти на Ferrari через те, що його у Range Rover були технічні несправності. Зокрема, на автомобілі розрядився акумулятор, тому Артур не зміг ним скористатися. Зазначається, що комісар Ла Ліги був попереджений про цю проблему, тому 23-річний гравець і його клуб не будуть покарані.

Нагадаємо, що Барселона повернулася до тренувань 8 травня після проходження тестування на COVID-19. Гравці тренуються в групах на трьох різних полях і прибувають на тренування вже у своїх комплектах форми. Після занять вони відразу ж їдуть додому, не заходячи в роздягальню.

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