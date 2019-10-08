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Артур зізнався, що Барселона не хотіла його відпускати у збірну Бразилії

8 жовтня 23:50 219 Читать на русском
Артур зізнався, що Барселона не хотіла його відпускати у збірну Бразилії
Артур / Фото Barca Blaugranes

Півзахисник Барселони Артур поділився враженнями від виклику у збірну Бразилії.

"Я розумію бажання Барселони поберегти мене, але гра у збірній Бразилії – це величезна честь і гордість. Кожен раз, коли буде надаватися така можливість, я без роздумів буду робити все можливе заради збірної.

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У Бразилії лікарі чудово піклуються про здоров'я футболістів. Вони прекрасно розуміють, що гравці повинні повертатися здоровими в розташування своїх клубів", – цитує Артура Marca.

Національна команда Бразилії проведе два спаринги проти команд Сенегалу та Нігерії 10 та 13 жовтня відповідно.

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