Артур зібрав тренерський штаб, щоб вразити Клоппа і закріпитися в Ліверпулі
Півзахисник Ліверпуля Артур Мело серйозно налаштований поборотися за місце у складі.
Мерсисайдці в останній момент вирішили підписати 26-річного футболіста. Артур мав би забезпечити глибину складу на фоні регулярних травм інших півзахисників Ліверпуля. Проте бразилець не хоче бути просто резервістом.
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За інформацією TheTimes, Артур налаштований довести Юргену Клоппу, що здатен стати важливим гравцем для команди. Для цього футболіст зібрав цілий тренерський штаб. Персональні дієтолог, фізіотерапевт і тренер з фітнесу щодня будуть працювати з бразильцем, щоб той зумів набрати оптимальну форму.
Артур переконаний, що у своїх найкращих кондиціях зможе завоювати місце у складі та переконати Ліверпуль викупити його контракт, який належить Ювентуса. Поки за мерсисайдський клуб півзахисник провів лише 2 матчі, сумарно відігравши 103 хвилини.
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