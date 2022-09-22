Мерсисайдці в останній момент вирішили підписати 26-річного футболіста. Артур мав би забезпечити глибину складу на фоні регулярних травм інших півзахисників Ліверпуля. Проте бразилець не хоче бути просто резервістом.

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За інформацією TheTimes, Артур налаштований довести Юргену Клоппу, що здатен стати важливим гравцем для команди. Для цього футболіст зібрав цілий тренерський штаб. Персональні дієтолог, фізіотерапевт і тренер з фітнесу щодня будуть працювати з бразильцем, щоб той зумів набрати оптимальну форму.

Артур переконаний, що у своїх найкращих кондиціях зможе завоювати місце у складі та переконати Ліверпуль викупити його контракт, який належить Ювентуса. Поки за мерсисайдський клуб півзахисник провів лише 2 матчі, сумарно відігравши 103 хвилини.

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