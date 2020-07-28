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Артур влаштував бойкот Барселоні та не хоче грати в Лізі чемпіонів – причини демаршу бразильця

10:27 - Читать на русском
Артур влаштував бойкот Барселоні та не хоче грати в Лізі чемпіонів – причини демаршу бразильця
Артур / ФК Барселона

Півзахисник Барселони не збирається повертатися в розташування клубу. Наразі Артур перебуває у Бразилії та не планує брати участі у поєдинках Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, вчора, 27 липня, стало відомо про демарш Артура. Хавбек "синьо-гранатових" не з'явився на обов'язкове тестування на COVID-19. Пізніше з'ясувалося, що півзахисник самовільно вирушив до Бразилії та не збирається повертатися в клуб.

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Стали відомі причини такого рішення бразильця. Артур досі обурений ставленням керівництва клуба під час перемовин щодо його трансферу в Ювентус. Також бразилець незадоволений ставленням Кіке Сетьєна, який востаннє випускав його на поле ще наприкінці червня, хоча півзахисник залікував травму та був готовий допомогти команді. Саме тому 23-річний хавбек не збирається брати участі у поєдинках Ліги чемпіонів, у якій продовжує виступи Барселона, зазначає Mundo Deportivo.

Як відомо, в наступному сезоні Артур виступатиме за Ювентус – у зворотному напрямку перейде Міралем П'яніч. Бразилець планує дочекатися завершення контракту з Барсою, після чого приєднається до "Старої синьйори".

Таким чином, після демаршу 23-річного бразильця Кіке Сетьєн отримав серйозні проблеми перед матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Наполі (гра в Італії завершилася з рахунком 1:1). Поєдинок на Камп Ноу пропустять дискваліфіковані Відаль та Бускетс – таким чином, у розпорядженні наставника "блаугранас" залишилося лише 4 хавбеки. Це Френкі де Йонг, Іван Ракітіч, Серхі Роберто та молодий Рікард Пуч.

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Теги
Барселона Барселона Кіке Кіке Сетьєн Іспанія Артур
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