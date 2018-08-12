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Артур виступатиме за Барселону під 8-м номером: новачки каталонців визначились з номерами

11:16 307 Читать на русском
Артур виступатиме за Барселону під 8-м номером: новачки каталонців визначились з номерами
Артур / Фото ФК Барселона

Нові гравці каталонської Барселони отримали ігрові номери у клубі.

Бразильський півзахисник Барселони Артур обрав номер 8, під яким раніше виступав легендарний Андрес Іньєста, повідомляє офіційний сайт каталонців.

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Також з ігровими номерами визначились інші новачки клубу. Нападник Малком гратиме під 14-м номером, захисник Клеман Лангле отримав номер 15, а на футболці чилійського півзахисника Артуро Відаля буде зображений номер 22.

Нагадаємо, сьогодні, 12 серпня, відбудеться матч за Суперкубок Іспанії Барселона – Севілья, початок о 22:30.

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Суперкубок ІспаніїСуперкубок Іспанії

Барселона - Севілья: Неділя 12 серпня 2018

Барселона
до матчу
10
год
:
2
хв
Севілья
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