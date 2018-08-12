Артур виступатиме за Барселону під 8-м номером: новачки каталонців визначились з номерами

Нові гравці каталонської Барселони отримали ігрові номери у клубі.
Бразильський півзахисник Барселони Артур обрав номер 8, під яким раніше виступав легендарний Андрес Іньєста, повідомляє офіційний сайт каталонців.
Мессі став капітаном Барселони
Також з ігровими номерами визначились інші новачки клубу. Нападник Малком гратиме під 14-м номером, захисник Клеман Лангле отримав номер 15, а на футболці чилійського півзахисника Артуро Відаля буде зображений номер 22.
Нагадаємо, сьогодні, 12 серпня, відбудеться матч за Суперкубок Іспанії Барселона – Севілья, початок о 22:30.
Барселона витрачає найбільше у світі: чому каталонцям загрожує репутація "мішка"