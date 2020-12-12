"Передусім, вони чемпіони. У цьому Мессі та Роналду ідентичні. Зосереджені від початку до кінця, завжди. Якщо вони забивають три голи, вони відразу ж думають про четвертий. Вони ніколи не вимикаються. Це вражає і водночас мотивує, бо вони підштовхують вас робити все можливе.

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У порівнянні з Мессі, Роналду більше розмовляє і є більш доступним. Він ніколи не відступає, якщо є товариш по команді, який потребується у ньому, і він вселяє люту рішучість. Він тренується, як звір, він не знає, що таке перерва, і завжди заохочує вас робити все можливе. Кріштіану нічого не залишає на волю випадку", – поділився Артур в інтерв'ю Marca.

Слід відзначити, що Артур лише влітку 2020 року перейшов із Барселони до Ювентуса, сума трансферу склала 72 млн євро. Бразилець провів у складі "Старої синьйори" 12 поєдинків, проте не відзначався результативними діями.

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