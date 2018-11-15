Артур відреагував на компліменти від Хаві

Півзахисник Барселони Артур Мело прокоментував компліменти від легендарного гравця "блаугранас" Хаві, з яким його постійно порівнюють.

"Отримати комплімент від гравця, чиїм величезним фаном я був – це гігантська доза впевненості для мене, але я знаю, як треба ставитись до компліментів, що отримую. Не можна давати їм проникнути в мою голову.

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Мені дійсно повезло, що моя родина була зі мною у важкі часи, ось чому я перевіз їх із собою в Барселону. Переїзд в Європу є справжньою зміною для мене", – сказав Артур Globoesporte.

Бразилець перейшов у Барселону цього літа з Греміо, у складі якого виграв Кубок Лібертадорес-2017. Хавбека активно порівнюють з колишнім лідером "блаугранас" Хаві Ернандесом.

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