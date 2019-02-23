Артур відновився від травми і може допомогти Барселоні у матчі з Реалом

Хороші новини надійшли з лазарету каталонського клубу.

Артур провів перше тренування з партнерами після тривалої відсутності, повідомляє Marca.

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Бразильський хавбек Барси зазнав травми на тренуванні клубу ще на початку лютого. Лікарі пророкували 22-річному гравцю місяць на відновлення, але організм Артура вирішив, що це задовго.

Таким чином, бразилець може взяти участь у матчі-відповіді Кубка Іспанії проти Реала 27 лютого (перший поєдинок завершився унічию 1:1).

"Не знаю, чи буде він готовий до матчу. Зараз ми в ситуації, коли він має шанси зіграти, але я поки не знаю напевно", –прокоментував стан Артура наставник "блаугранас" Ернесто Вальверде.

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