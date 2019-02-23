Артур відновився від травми і може допомогти Барселоні у матчі з Реалом

Хороші новини надійшли з лазарету каталонського клубу.
Артур провів перше тренування з партнерами після тривалої відсутності, повідомляє Marca.
Барселона хоче влітку безкоштовно підписати Філіпе Луїса
Бразильський хавбек Барси зазнав травми на тренуванні клубу ще на початку лютого. Лікарі пророкували 22-річному гравцю місяць на відновлення, але організм Артура вирішив, що це задовго.
Таким чином, бразилець може взяти участь у матчі-відповіді Кубка Іспанії проти Реала 27 лютого (перший поєдинок завершився унічию 1:1).
"Не знаю, чи буде він готовий до матчу. Зараз ми в ситуації, коли він має шанси зіграти, але я поки не знаю напевно", –прокоментував стан Артура наставник "блаугранас" Ернесто Вальверде.
Дивні дива Ель Класіко: 8 сенсаційних гравців-ноунеймів та курйозні тренерські рішення, у які складно повірити