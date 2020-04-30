Артур відмовляється покидати Барселону – каталонці планували обміняти його в інші клуби

Півзахисник Барселони і збірної Бразилії Артур Мело визначився з місцем продовження кар'єри.

"Чутки завжди будуть, але я, чесно кажучи, дуже чітко усвідомлюю той факт, що єдиний варіант для мене – це залишитися в Барселоні. Почуваюся тут, як вдома. Дякую клубу й тренерському штабу за віру в мене. Це ще одна причина, яка робить мене абсолютно впевненим, що все, що я хочу зробити, – це залишитися тут.

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Інтерес великих клубів завжди лестить будь-кому, і це хороший знак, однак мій розум повністю зосереджений на тому, щоб залишатися тут довгі роки. Барса – це клуб, в якому я завжди хотів бути. Я на 100% сконцентрований на роботі і хочу, щоб ми повернулися до гри, коли б це не сталося. Тому що я прагну продовжувати вдосконалюватися тут і боротися за більшу кількість трофеїв у футболці Барселони", – цитує Артура Mirror.

Раніше повідомлялося, що Барселона відкрита до переговорів щодо трансферу 23-річного бразильця. На Артура претендують кілька клубів АПЛ та Ювентус. Самі ж каталонці хотіли б включити хавбека в операцію щодо переходу нападника міланського Інтера Лаутаро Мартінеса.

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