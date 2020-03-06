Артур вибув на невизначений термін і ризикує пропустити матч з Наполі

Лазарет каталонського клубу поповнився ще одним гравцем.

Бразильський півзахисник Барселони Артур отримав травму щиколотки, повідомляє офіційний сайт каталонського клубу.

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На сьогоднішньому тренуванні 23-річний бразилець працював за індивідуальною програмою. Терміни його відновлення поки не уточнюються.

Футболіст пропустить домашній поєдинок проти Реал Сосьєдада, який відбудеться завтра, 7 березня, о 19:30. Окрім того, під загрозою участь Артура у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Наполі.

У поточному сезоні бразилець провів за свою команду 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив 4 голи та віддав 4 результативних передачі.

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