Артур самовільно залишив розташування Барселони – керівництво погрожує санкціями

Артур відмовився здавати тест на коронавірус разом з командою. Ба більше, зараз гравець перебуває в Бразилії та не планує повертатись в Іспанію найближчим часом, повідомляє Mundo Deportivo. Керівництво клубу планує застосувати дисциплінарні санкції через такі дії.

Боси "блаугранас" вже не раз висловлювали незадоволення через поведінку 23-річного хавбека з моменту підписання контракту з Ювентусом – в наступному сезоні він гратиме за туринців. Проте, допоки Барселона виступатиме в ЛЧ, він де-юре буде гравцем каталонців.

Барселона офіційно підтвердила трансфер Артура в Ювентус

Раніше повідомлялось, що тренер "синьо-гранатових" Кіке Сентьєн обурювався через вчинки Артура на трибунах. Під час матчу він збирався подрімати, розтягнувшись на кріслах босоніж.

За Барселону Артур Мело виступає з 2018 року. В цьому сезоні він провів 28 матчів за каталонців у всіх турнірах, забивши 4 м'ячі та віддавши 4 асисти. У наступному сезоні він захищатиме кольори туринського Ювентуса.

Семеро гарантованих новачків, непріоритетність Мессі, головний тренер і Неймар – Барселона визначилась з усім