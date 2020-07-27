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Артур самовільно залишив розташування Барселони – керівництво погрожує санкціями

27 липня 23:31 - Читать на русском
Артур самовільно залишив розташування Барселони – керівництво погрожує санкціями
Артур Мело / Фото з відкритих джерел

Хавбек Барселони Артур Мело спровокував черговий скандал у таборі каталонців.

Артур відмовився здавати тест на коронавірус разом з командою. Ба більше, зараз гравець перебуває в Бразилії та не планує повертатись в Іспанію найближчим часом, повідомляє Mundo Deportivo. Керівництво клубу планує застосувати дисциплінарні санкції через такі дії.

Боси "блаугранас" вже не раз висловлювали незадоволення через поведінку 23-річного хавбека з моменту підписання контракту з Ювентусом – в наступному сезоні він гратиме за туринців. Проте, допоки Барселона виступатиме в ЛЧ, він де-юре буде гравцем каталонців.

Барселона офіційно підтвердила трансфер Артура в Ювентус

Раніше повідомлялось, що тренер "синьо-гранатових" Кіке Сентьєн обурювався через вчинки Артура на трибунах. Під час матчу він збирався подрімати, розтягнувшись на кріслах босоніж.

За Барселону Артур Мело виступає з 2018 року. В цьому сезоні він провів 28 матчів за каталонців у всіх турнірах, забивши 4 м'ячі та віддавши 4 асисти. У наступному сезоні він захищатиме кольори туринського Ювентуса.

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