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Артур розповів, завдяки чому він в захваті від Мессі

14:21 312 Читать на русском
Артур розповів, завдяки чому він в захваті від Мессі
Мессі та Артур / FCBarcelonanoticias

Півзахисник Барселони Артур пригадав, як зірка каталонців Ліонель Мессі зустрів бразильського хавбека одразу після його трансферу.

"Мессі допомагав мені з моменту мого переходу, особливо це стосується його слів про мене в інтерв'ю – це було дуже чудово.

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Я захоплююся Мессі на полі, але ще більше – від того, що він ніколи не бажає будь-яких привілеїв. Він ніколи не нав'язує свою владу", – поділився Артур в коментарі Mundo Deportivo.

Додамо, що Артур провів 12 матчів в поточному сезоні за Барселону, відзначившись 2 голами та 4 асистами.

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Барселона Барселона Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Артур Артур
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