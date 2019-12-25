Артур розповів, завдяки чому він в захваті від Мессі

Півзахисник Барселони Артур пригадав, як зірка каталонців Ліонель Мессі зустрів бразильського хавбека одразу після його трансферу.

"Мессі допомагав мені з моменту мого переходу, особливо це стосується його слів про мене в інтерв'ю – це було дуже чудово.

Барселона – Реал: травмований Артур покатався на сноуборді та погіршив свій стан

Я захоплююся Мессі на полі, але ще більше – від того, що він ніколи не бажає будь-яких привілеїв. Він ніколи не нав'язує свою владу", – поділився Артур в коментарі Mundo Deportivo.

Додамо, що Артур провів 12 матчів в поточному сезоні за Барселону, відзначившись 2 голами та 4 асистами.

Маліновський бере приклад з Мессі, романтичний Лунін та вульгарний Ібрагімовіч – Як футбольний світ зустрічав Різдво