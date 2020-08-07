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Артур повернеться в Барселону, щоб домовитися про розірвання контракту

09:55 - Читать на русском
Артур повернеться в Барселону, щоб домовитися про розірвання контракту
Артур / ФК Барселона

Півзахисник "синьо-гранатових" припинить бойкот та приєднається до табору команди.

Як відомо, наприкінці липня стало відомо про демарш Артура. Хавбек "синьо-гранатових", який з нового сезону гратиме за Ювентус, не з'явився на обов'язкове тестування на COVID-19. Пізніше з'ясувалося, що півзахисник самовільно вирушив до Бразилії та не збирався повертатися в Барселону. Ба більше, бразилець більше не хоче одягати футболку Барселони, хоча попереду в каталонців ще є Ліга чемпіонів.

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Тепер 23-річний бразилець вирішив все ж піти на компроміс. Очікується, що вже сьогодні, 7 серпня, Артур повернеться в Іспанію. Щоправда, на поле півзахисник все ж не вийде – він хоче зустрітися з керівництвом клубу та домовитися про дострокове розірвання контракту, повідомляє Mundo Deportivo.

Нагадаємо, в новому сезоні Артур виступатиме за Ювентус, а у зворотному напрямку вирушить Міралем П'яніч.

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Барселона Барселона Іспанія Артур
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