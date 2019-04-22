Артур: Піке виглядає так, наче в нього кожного дня весілля

Півзахисник Барселони Артур розповів про адаптацію в стані каталонців і про своїх партнерів по команді Піке та Мессі.

"Я не очікував, що буду грати так багато. На початку здавалось, що мені доведеться пройти довгий період адаптації, але всі товариші по команді мені дуже допомогли.

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Піке дуже красивий, високий, з гарним обличчям, і виглядає так, ніби він кожного дня – наречений на весіллі. Жерар дуже веселий, і він жартує з усіма.

Мессі читає футбол, як ніхто, і він надзвичайно розумний. Лео дуже простий у спілкуванні, це дивне відчуття, я все ще кажу собі: "Це ж Мессі", – розповів Артур бразильським медіа, передає Marca.

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