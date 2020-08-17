Артур під кінець своєї кар'єри в Барселоні напідпитку потрапив у ДТП

Півзахисник Барселони Артур потрапив до чергової неприємної пригоди після свого узгодженого трансферу в Ювентус.

Поліція іспанського Палафружеля затримала Артура після того, як гравець врізався у бордюр та влетів у ліхтарний стовп на своєму Ferrari, повідомляє Mundo Deportivo.

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Зазначається, що ні Артур, ні ще хтось із пасажирів не постраждав. Бразилець був змушений пройти алкотестер, який зафіксував у гравця Барселони перевищення проміле у крові – 0,55, коли встановлений ліміт становить 0,5.

Нагадаємо, що в новому сезоні Артур виступатиме за Ювентус, а у зворотному напрямку вирушить Міралем П'яніч.

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