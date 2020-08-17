toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ДИНАМО ІНТЕР - ШАХТАР СЕВІЛЬЯ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТРАНСФЕРИ

Артур під кінець своєї кар'єри в Барселоні напідпитку потрапив у ДТП

17:19 - Читать на русском
Артур під кінець своєї кар'єри в Барселоні напідпитку потрапив у ДТП
Артур та Артуро Відаль / Marca

Півзахисник Барселони Артур потрапив до чергової неприємної пригоди після свого узгодженого трансферу в Ювентус.

Поліція іспанського Палафружеля затримала Артура після того, як гравець врізався у бордюр та влетів у ліхтарний стовп на своєму Ferrari, повідомляє Mundo Deportivo.

Барселона готує прощальне покарання для Артура – бразильця триматимуть у клубі до останнього дня контракту

Зазначається, що ні Артур, ні ще хтось із пасажирів не постраждав. Бразилець був змушений пройти алкотестер, який зафіксував у гравця Барселони перевищення проміле у крові – 0,55, коли встановлений ліміт становить 0,5.

Нагадаємо, що в новому сезоні Артур виступатиме за Ювентус, а у зворотному напрямку вирушить Міралем П'яніч.

Битва за Мессі: перспективи ПСЖ і Манчестер Сіті у боротьбі за Лео та шанси аргентинця поза Барселоною

blog_ava
Севілья вийшла у фінал ЛЄ, перегравши Ман Юнайтед: везіння нервіонців, брак класу у "дияволів" і топ-матч Банеги та Буну
04:56
11570
Теги
Барселона Барселона Іспанія Артур
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
12
хв
Інтер
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?