Артур був змушений лягти під ніж через пошкодження правої ноги. Операція минула успішно, повідомляє офіційний сайт туринців.

Ікарді попросився у Ювентус – форвард вже розмовляв з Аллегрі

Раніше зазначалось, що бразилець пробуде поза грою близько двох місяців, але зараз лікарі Юве відводять на реабілітацію гравця три місяці. Травма правого коліна турбувала гравця ще з лютого.

Нагадаємо, новий розіграш Серії А стартує вже 21 серпня. У минулому сезоні чемпіонату Італії Артур провів 22 матчі.

Икарди попросился в Ювентус – форвард уже разговаривал с Аллегри