Артур переніс операцію – Ювентус назвав терміни відновлення бразильця
17 липня 00:40 - Читать на русском
Півзахисник Ювентуса Артур буде змушений провести у лазареті старт сезону Серії А.
Артур був змушений лягти під ніж через пошкодження правої ноги. Операція минула успішно, повідомляє офіційний сайт туринців.
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Раніше зазначалось, що бразилець пробуде поза грою близько двох місяців, але зараз лікарі Юве відводять на реабілітацію гравця три місяці. Травма правого коліна турбувала гравця ще з лютого.
Нагадаємо, новий розіграш Серії А стартує вже 21 серпня. У минулому сезоні чемпіонату Італії Артур провів 22 матчі.
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