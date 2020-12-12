"Що вразило в Роналду? Те, як він працює. Я вже був в курсі цього, футбольний світ маленький, все про це розповідають. Але коли ти бачиш все сам, це вражає. Бували дні, коли ми поверталися о другій годині ночі, тому що грали пізно, а Роналду йшов тренуватися.

Роналду може повернутись в Манчестер Юнайтед

Я жартома кажу йому, що він хворий. Що сказати людині, який виграв стільки "Золотих м'ячів"? Ментально він дуже сильний. Роналду просто чудовий. Кріштіану дуже допоміг мені, тому що ми говоримо однією мовою.

Він завжди поруч і допомагає, якщо я щось не зрозумів. Він навіть говорить мені, що є, що не варто їсти, що буде корисно. Він піклується про інших, завжди намагається допомогти. Мені пощастило з Кріштіану і з усією командою. Вони дуже хороші люди", – поділився Артур в інтерв'ю Marca.

Слід відзначити, що Артур лише влітку 2020 року перейшов із Барселони до Ювентуса, сума трансферу склала 72 млн євро. Бразилець провів у складі "Старої синьйори" 12 поєдинків, проте не відзначався результативними діями.

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