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Артур двічі присоромив Сетьєна на тренуванні та не зміг стримати сміху перед тренером Барселони

07:30 3159 Читать на русском
Артур двічі присоромив Сетьєна на тренуванні та не зміг стримати сміху перед тренером Барселони
Умтіті, Мессі та Сетьєн / Фото ФК Барселона

Схоже, у таборі каталонського клубу майже немає субординації між гравцями та тренерським штабом.

На одному з тренувань Барселони головний тренер каталонців Кіке Сетьєн вирішив продемонструвати майстер-клас з відбору, але натомість отримав "поміж ніг" від Артура.

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Хавбек настільки надихнувся свої досягненням, що через кілька секунд знову повторив свій подвиг і цього разу вже не зміг стримати емоцій і зайшовся сміхом.

Нагадаємо, Сетьєн у січні очолив "блаугранас" після звільнення Ернесто Вальверде.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн Відеоновини Артур Артур футбольні курйози
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