Одна з журналісток поцікавилася, чи стежить тренер "канонірів" за соціальними мережами зірки Шахтаря, якого вже кілька тижнів сватають на Емірейтс.

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"Ви знаєте, що ми не можемо говорити про жодних інших гравців. Є певний інтерес до футболістів, яких ми хотіли б бачити у нас, щоб покращити команду. У нас є певні проблеми через травми наших гравців. Ми намагаємося, ми сповнені рішучості спробувати покращити команду кожного трансферного вікна. Наш клуб докладає усіх зусиль", – відповів Артета, не стримуючи сміху.

Mikel Arteta’s response to being asked if he follows Mykhailo Mudryk on instagram.



THAT SMILE. pic.twitter.com/DMk0OLxliX — Football Daily (@footballdaily) January 13, 2023

За інформацією відомого інсайдера Фабріціо Романо, остання пропозиція Арсенала за Мудрика складає 70 мільйонів євро фіксованою ціною та 20-25 мільйонів євро у вигляді бонусів. Така сума змусила задуматися керівництво Шахтаря, яке сподівалося виторгувати 100 млн євро.

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