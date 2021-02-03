"Команда була в порядку, ми повинні були вести в 3-4 м'ячі, але вилучення Давіда Луїса повністю змінило гру. Я переглянув повтор десять разів з різних камер і не можу сказати, де був контакт. Якщо у них є ще 50 камер, щоб подивитися, тоді, можливо, мене здивують. Я подивився з семи різних ракурсів і не бачу ніякого контакту.

Шедевр Моутінью у відеоогляді божевільного матчу Вулверхемптон – Арсенал – 2:1

Команда старалася, продовжила грати і вірити в себе. У перерві хлопці були дуже заряджені, тому що вважали, що все ще можуть перемогти. Вони забили неймовірний гол з дальньої дистанції, але до цього у них моментів не було.

Ми програли і повинні якось реагувати. Ми били в стійку, в поперечку, воротар зробив кілька прекрасних сейвів. Ми грали і справді чудово, забили гол і мали забити ще три-чотири, щоб вийти у відрив.

Але коли ти отримуєш дві червоні картки в АПЛ... У мене немає скарг на друге вилучення. Команда змушує мене вірити в неї і дає мені позитивні відчуття", – цитує Артету BBC.

Зауважимо, наразі Арсенал розташувався на 10 сходинці англійської Прем'єр-ліги, але по завершенні туру може опинитись ще нижче.

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